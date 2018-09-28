PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / Мадам президент. Трейлер последнего сезона Карточного домика/

Мадам президент. Трейлер последнего сезона Карточного домика

Netflix опубликовал трейлер последнего сезона сериала Карточный домик.

Картковий будиночок

Компания Netflix опубликовала в Youtube трейлер последнего сезона сериала Карточный домик, который сняли без Кевина Спейси.

Теперь главную роль в сериале сыграет Робин Райт. Она будет играть вдову героя Кевина Спейси, которая станет президентом.

Новый трейлер дает лучшее представление о том, чем закончится Карточный домик.

Читайте: Когда выпустят сериал Ведьмак от Netflix

Последний сезон сериала выйдет эксклюзивно на Netflix 2 ноября.

К слову, из нескольких съемочных площадок популярного сериала Игра престолов сделают туристические достопримечательности.

Фото: Netflix (Скриншот)

Видео: Netflix

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

боб марли
Боб Марли, Джонни Кэш: Netflix выпустит серию фильмов о легендарных музыкантах
20-минутное выступление комика разрушило 4 тыс. пар и 17 браков
Netflix
Когда выпустят сериал Ведьмак от Netflix
Супермен Генри Кавилл сыграет ведьмака в сериале Netflix
Зйомки
Ведьмак от Netflix – стала известна дата начала съемок
Картковий будинок
Финальный сезон Карточного домика – дата выхода
Розчарування
От создателей Симпсонов – первый трейлер мультсериала Разочарование
Розчарування
Появился первый тизер мультсериала от создателя Симпсонов
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка