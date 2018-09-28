За основу взят сказочный сюжет о драконе, которого нельзя победить, потому что он живет в каждом из жителей города.

20 октября 2018 года в Октябрьском дворце состоится премьера нового спектакля режиссера Владимира Горянского по мотивам вечно актуальной пьесы Евгения Шварца Дракон.

На сцене прозвучат написанные специально для постановки музыка и стихи Александра Меламуда, который выступил продюсером спектакля.

За основу взят сказочный сюжет о драконе, которого нельзя победить, потому что он живет в каждом из жителей города. Эта история совсем не о чудовище. Она о людях, которые не готовы к свободе, ведь жизнь под властью дракона они считают вполне приемлемой. Лишившись одного тирана, они безропотно повинуются другому. Оказывается, убить дракона недостаточно…

Специально для спектакля были созданы оригинальные декорации, а также разработаны уникальные костюмы. Зрителей ждет световое шоу, запоминающиеся персонажи и живое музыкальное сопровождение.

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В ролях сыграют: Дмитрий Ступка, Владимир Горянский, Александр Меламуд, Алексей Суханов, Лилия Ребрик, Максим Максимюк, Виталий Ажнов, Владимир Захарченко.

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