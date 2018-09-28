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В Ираке застрелили победительницу конкурса красоты

Известную иракскую модель, победительницу конкурса Мисс Багдад 2015 Тару Фарес нашли застреленной в машине в столице Ирака.

Вбивство Тари Фарес

Об этом сообщает Kurdistan24.

По данным полиции, королеву красоты застрелили двумя выстрелами в голову и одним в грудь.

Модель была убита в собственной спортивной машине.

У Тары Фарес было 2,6 млн подписчиков в Instagram. После смерти на ее аккаунте появилась публикация с черно-белой фотографией.

Читайте: Умер продюсер Мадонны

К слову, в июне в Нью-Йорке в квартире нашли мертвой известного дизайнера Кейт Спейд, которая является основательницей бренда Kate Spade New York.

Фото: its.tarafares

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