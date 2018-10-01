В сети раскритиковали концерт испанского певца Энрике Иглесиаса в Киеве.

– Ждать артиста три часа при +6 ºС на стадионе – еще то удовольствие. Уже на второй песне у нас возник вопрос – а стоило ли ждать? Почему?! Потому что артист не пел. Он пил водку на сцене, что-то мычал, говорил на разных языках (на украинском не сказал ни слова, даже для приличия), но практически не пел. А когда пел, то так невпопад и так мерзко, что лучше б не пел, – рассказывает сценарист и редактор Татьяна Щербина в Facebook.

По словам пользовательницы, на 27-й минуте она покинула стадион.

Своими возмущениями поделились и другие пользователи.

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– Это было именно так, как вы сказали. Нам повезло, что билеты подарили. Иначе было бы очень грустно, так как это было ужасно, – написала Ксения Гончарова.

Также зрители пожаловались на очень низки уровень организации концерта.

– Мы стояли в очереди очень долго. Организаторы вышли и сказали, что не пускают так, как мест на Олимпийском 70 тыс, а зрителей 100 тыс. После этих слов люди начали паниковать, кричать лезть через ограждение. Также в начале были проблемы с аппаратурой, – рассказала зрительница Мария Гольштейн.

Напомним, 30 сентября на НСК Олимпийский в Киеве выступил известный испанский певец Энрике Иглесиас.

Фото: enriqueiglesias