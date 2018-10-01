Новой Мисс Украина-2018 стала 19-летняя уроженка Херсонщины Леонила Гузь.

На первом отборе Леонила Гузь не стала победительнице так, как девушку хуже всех знает английский. Это значит, что ей будет сложнее представлять Украину на международном конкурсе.

Леонила уроженка Херсонщины, получила специальность парикмахера-стилиста, окончив техникум в Киеве.

Ее рост – 173 см, параметры – 83-59-83.

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Отвечая на вопросы журналистов новая Мисс-Украина-2018 заявила, что не была замужем и у нее нет ребенка. При этом она пошутила, что на всякий случай, после скандала с предыдущей обладательницей, удалила из соцсетей фото с племянником.

Также перед конкурсом Леонила призналась, что может есть все, что хочет и не поправляться.



















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Напомним, в этом году вокруг конкурса красоты разгорелся настоящий скандал. 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева, которая на прошлой неделе получила почетный титул Мисс Украина-2018, была дисквалифицирована с конкурса.

Фото: leonila.guz