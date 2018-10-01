PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Новая Мисс Украина-2018: что нужно знать о Леониле Гузь/

Новая Мисс Украина-2018: что нужно знать о Леониле Гузь

Новой Мисс Украина-2018 стала 19-летняя уроженка Херсонщины Леонила Гузь.

На первом отборе Леонила Гузь не стала победительнице так, как девушку хуже всех знает английский. Это значит, что ей будет сложнее представлять Украину на международном конкурсе.

Леонила уроженка Херсонщины, получила специальность парикмахера-стилиста, окончив техникум в Киеве.

Ее рост – 173 см, параметры – 83-59-83.

Читайте: Дидусенко прокомментировала свою дисквалификацию на Мисс Украина 2018

Отвечая на вопросы журналистов новая Мисс-Украина-2018 заявила, что не была замужем и у нее нет ребенка. При этом она пошутила, что на всякий случай, после скандала с предыдущей обладательницей, удалила из соцсетей фото с племянником.

Также перед конкурсом Леонила призналась, что может есть все, что хочет и не поправляться.

image image image image image image image image image image
Новая Мисс Украина-2018: что нужно знать о Леониле Гузь / 10 фотографий

Напомним, в этом году вокруг конкурса красоты разгорелся настоящий скандал. 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева, которая на прошлой неделе получила почетный титул Мисс Украина-2018, была дисквалифицирована с конкурса.

Фото: leonila.guz

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мисс Украина-2018 – имя новоизбранной победительницы
Дидусенко прокомментировала свою дисквалификацию на Мисс Украина 2018
Дискриминация! Лишенная титула Мисс Украина 2018 не хочет отдавать корону
Міс Україна 2018
Скрывала сына: у Мисс Украина 2018 официально забрали корону
Скандал на Мисс Украина 2018: у победительницы могут забрать корону
Міс Україна 2018
Мисс Украина 2018: кто такая Вероника Дидусенко и 7 лучших фото
Мііс Україна 2018
Мисс Украина 2018 – имя победительницы
Міс Україна 2018
Победительница Мисс Украина 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка