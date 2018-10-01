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Патрисия Каас и Лучано Паваротти: самые известные дуэты Шарля Азнавура

Умер легендарный французский шансонье Шарль Азнавур. Факты ICTV собрали самые известные песни музыканта и знаменитые дуэты с ним.

За свою жизнь Азнавур написал более 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Вот самые известные композиции из них.

Une Vie D’amour

Среди самых известных его песен Вечная любовь из фильма Тегеран-43, которую он исполнял также с Мирей Матье.

The Old Fashioned Way

La Boheme

Les Comediens

Et pourtant

Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

Шарль Азнавур и Лайза Минелли

Шарль Азнавур и Лучано Паваротти

Шарль Азнавур и Патрисия Каас

Читайте: Не пел, а пил водку – украинцы раскритиковали концерт Иглесиаса

Напомним, что Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

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