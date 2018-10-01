Умер легендарный французский шансонье Шарль Азнавур. Факты ICTV собрали самые известные песни музыканта и знаменитые дуэты с ним.
За свою жизнь Азнавур написал более 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Вот самые известные композиции из них.
Une Vie D’amour
Среди самых известных его песен Вечная любовь из фильма Тегеран-43, которую он исполнял также с Мирей Матье.
The Old Fashioned Way
La Boheme
Les Comediens
Et pourtant
Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.
Шарль Азнавур и Лайза Минелли
Шарль Азнавур и Лучано Паваротти
Шарль Азнавур и Патрисия Каас
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Напомним, что Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.
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