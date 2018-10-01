Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 1 октября.

Причина смерти пока не раскрывается.

За свою карьеру музыкант записал около 1,3 тысячи песен и более 100 альбомов. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

Журнал Time и телеканал CNN в 1998-м назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Азнавур также снимался в кино. Он сыграл в таких лентах, как Арарат, Стреляйте в пианиста, Дьявол и десять заповедей и Жестяной барабан. В 1997 году Азнавур получил премию Сезар за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.

Читайте: Умер Пол Джон Васкес – актер сериала Скорая помощь

К слову, в США умер известный блюзовый гитарист и певец Отис Раш. Ему было 84 года.

ФОТО: Getty Images