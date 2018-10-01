Госкино Украины презентовало первый трейлер семейной комедии режисера Семена Горова Приключения S Николая, которая выйдет на экраны 13 декабря.

Ролик появился на YouTube-канале Государственного агентства Украины по вопросам кино, которое принимало участие в создании фильма.

Авторы картины обещают, что Василий Вирастюк и Маша Ефросинина, которые сыграют главные роли, выступят в необычном амплуа.

– Приключения S Николая – это история о взрослении, о вере в сказку о том, что чудеса могут изменить жизнь к лучшему, подарить радость, дружбу и любовь…Мы пытались помочь аудитории пройти путь восприятия Супер Николая от Святого до Супергероя и заявить об определенной синонимичности этих понятий в фильме, – рассказал продюсер картины Maria Keil.

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К слову, в сети опубликовали первый трейлер фильма о супергерое из вселенной DC – Аквамене.

Фото: скрин видео Dergkino Ukraine