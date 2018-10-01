В сети появился второй посмертный клип американского репера XXXTentacion на песню Moonlight.
Видео опубликовано на официальном канале исполнителя на YouTube.
В клипе XXXTentacion сидит под полной луной в лесу в наушниках и никого не замечает. В этот момент вокруг него все веселятся и танцуют.
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Песня Moonlight одна из самых популярных в творчестве XXXTentacion, после его смерти она поднялась на 13 позицию в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100.
Напомним, в июне вышел новый клип XXXTentacion на песню SAD!. Видео было снято еще при жизни репера.
Фото: Скриншот из видео
Видео: xxxtentacion
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