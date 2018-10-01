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Вечеринка в лесу: вышел второй посмертный клип XXXTentacion

В сети появился второй посмертный клип американского репера XXXTentacion на песню Moonlight.

Видео опубликовано на официальном канале исполнителя на YouTube.

В клипе XXXTentacion сидит под полной луной в лесу в наушниках и никого не замечает. В этот момент вокруг него все веселятся и танцуют.

Читайте: Посмертно: вышел совместный трек покойных рэперов Lil Peep и XXXTentacion

Песня Moonlight одна из самых популярных в творчестве XXXTentacion, после его смерти она поднялась на 13 позицию в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100.

Напомним, в июне вышел новый клип XXXTentacion на песню SAD!. Видео было снято еще при жизни репера.

Фото: Скриншот из видео

Видео: xxxtentacion

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