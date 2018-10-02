Сегодня, 2 октября, украинский комедийный актер, певец и композитор Андрей Данилко празднует свой 45-й день рождения! Факты ICTV вспомнили путь скромного парня из Полтавы, который в образе Верки Сердючки завоевал любовь миллионов поклонников и заставил танцевать всю Европу.

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве. Еще в школе он начал интересоваться театром и в 7-м классе поступил в местную театр-студию.

В образе Верки Сердючки, ставшей для Данилко судьбоносной, он впервые появился на КВН в 1989 году. Сценическое имя позаимствовал у своей бывшей одноклассницы, пообещав обязательно ее прославить.

Интересно, что сперва Верка Сердючка была продавщицей, однако позже Данилко изменил амплуа и сделал из нее проводницу.

Кстати, поначалу Андрей Данилко собирался связать свою жизнь с музыкой. Он трижды пытался поступить в музыкальное училище, но получал отказ.

При поступлении в педагогический институт, он завалил экзамен по литературе, а при когда собирался на экзамен в Харьковский театральный институт, опоздал на поезд.

Казалось бы, жизнь сама подталкивала его к выступлениям в комедийном жанре. Вскоре, после успешного пародирования известных на то время артистов, Андрей предстал перед публикой в образе будущей звезды Верки Сердючки.

В 1993 году на конкурсе Юморина Андрей впервые представил Верку Сердючку большой аудитории. Через некоторое время в рамках программы Титаник он гастролировал в Киеве, а потом и в других городах Украины.

Настоящая популярность к Верке Сердючке пришла после того, как одна из компаний сняла рекламу с ее участием.

Острая на язык и в то же время обаятельная проводница Вера затмила собой всю остальную деятельность Данилка и принесла ему популярность не только в Украине, но и в других странах СНГ.

Не менее успешным проектом с участием Верки Сердючки стало СВ-шоу. На сцене, стилизированной под спальный вагон, проводница Вера разговаривала с приглашенными украинскими и российскими знаменитостями.

Здесь талант Данилко раскрылся по-новому: его стали называть ярким импровизатором и мастером мгновенной реакции.

В 2001 году Данилко решил изменить образ Верки Сердючки – из проводницы она превратилась в настоящую поп-звезду. Первые компакт-диски пользовались огромной популярностью, а все песни моментально становились народными.

Кроме признания публики, в 2003 году Андрей Данилко получил звание Заслуженного артиста Украины.

Кроме того, Верка Сердючка стала бессменным персонажем мюзиклов, среди которых – За двумя зайцами, Вечера на хуторе близь Диканьки, Золушка, Безумный день или женитьба Фигаро, Снежная королева, Сорочинский ярмарок, Красная Шапочка.

В 2007 году Андрей Данилко в образе Верки Сердючки отправился покорять Евровидение.

Несмотря на неоднозначную реакцию и множественную критику, он достойно представил Украину на международном музыкальном конкурсе. Песня Dancing Lasha Tumbai заняла в Хельсинках второе место.

Песня, написанная на смеси украинского, английского и немецкого языков, обернулась для Данилко скандалом. Русскоязычная аудитория услышала в словах Lasha Tumbai фразу Russia – goodbye!

После шквала негативных высказываний в адрес певца, ему запретили выступать практически по всей территории России.

В 2008 году Андрей Данилко получил звание Народного артиста Украины, а годом позже начал активно выступать вместе с Театром Данилко, созданным им же.

Кстати, в 2015 году Данилко в образе Верки Сердючки снялся в фильме Шпионка. В эпизодической роли Сердючка поет свой хит Dancing Lasha Tumbai на улицах Парижа, где главные герои должны были вести перестрелку.

До сих пор Верка Сердючка ассоциируется у публики с весельем, шоу и искрометным юмором. И в какой-то мере Данилко стал заложником этого образа.

Немногие знают, что помимо девяти альбомов Сердючки, он выпустил альбом Doremi doredo, в который вошли лирические композиции и баллады. Кроме того, он презентовал две музыкальные видеоистории без слов, под названиями Кукла и После тебя.

В последнее время образ Верки Сердючки стал появляться на экранах все реже.

– На мой взгляд, образ Сердючки сейчас не уместен на ТВ. Именно поэтому я не снимался в новогодних огоньках и не давал открытых концертов. Работаю на закрытых мероприятиях, – говорит сам Андрей Данилко.

В 2016 году Андрей Данилко вошел в жюри Национального отбора Евровидения, где впервые предстал в образе самого себя – продюсера и композитора. А затем он стал одним из суддей шоу Х-Фактор.

В мае 2017 года Андрей Данилко заявил о том, что больше не хочет выступать на сцене в амплуа Верки Сердючки и привселюдно снял звезду.

Чтобы окончательно попрощаться с образом, Данилко объявил о прощальном туре, который завершится в Украине.

Вопреки этим заявлениям, уже в июне на День Конституции Украины Верка Сердючка стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, устроив после 4 лет молчания незабываемое live-шоу.

Несмотря на популярность и ошеломляющий успех, создать семью Андрею Данилко так и не удалось. Более того, он сам признается, что в одиночестве ему комфортно.

– Пришел такой возраст, когда не хочется семьи вообще. Мне хотелось семьи, когда было 22 года. А потом с годами все меньше и меньше, а сейчас вообще не хочется. Мне надо быть одному и иметь свою закрытую территорию. Думаю, это связано с перенасыщением общения с людьми, – рассказывает он.



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Лучшие хиты Верки Сердючки:

Парочка сочных афоризмов от Верки Сердючки:

Я ухожу по-украински – тьфу три раза!

Мама, вы когда молчите, вас приятно слушать.

Я вошла в кураж! Сейчас звезда всем тут будет творить чудеса!

Все люди как люди, а я все хорошею и хорошею.

С вас подарки – с меня салфетки!

Никому нельзя верить, только себе и то через раз.

Разве мати винувата, шо дитина дурнувата.

Черте што и сбоку бантик!

Без бокала нет вокала!

На что жить? Пенсия – это пособие для мертвых.