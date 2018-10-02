Роман Карцев умер в Москве. Причиной смерти стал инфаркт. Лучшие выступления и цитаты артиста собрали Факты ICTV.

Роман Карцев умер утром в Москве на 80-м году жизни. По словам Михаила Жванецкого, Карцев умер от инфаркта.

В память об артисте Факты ICTV собрали лучшие его выступления и цитаты.

Биография Романа Карцева

Советский и российский актер театра и кино Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе в семье футболиста.

В 1961 году переехал в Ленинград, а 22 ноября 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1967 году Карцев с Михаилом Жванецким начал работу над спектаклем Светофор.

С 1975 года Карцев начал сниматься в кино. Он играл в основном в небольших, эпизодических острохарактерных ролях.

Больше всего артист запомнился зрителям по ролям в картинах Собачье сердце, Небеса обетованные, Старые клячи, Мастер и Маргарита.

В 1970 году Роман Карцев и Михаил Жванецкий стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

А в 1998 году Карцев стал Лауреатом кубка Аркадия Райкина на Международном фестивале More Smeha в Риге.

Лучшие выступления Романа Карцева – видео

Цитаты Романа Карцева

Юмор в Одессе не пропадал никогда. Ни в холода, ни вовремя войны, ни после войны. Одесский язык тональный.

Он требует точной интонации, и еще не знаешь, чем закончится разговор.

Он требует точной интонации, и еще не знаешь, чем закончится разговор. Не можешь любить – сиди дружи!

Язык воспоминаний – на нем сегодня и не поговоришь.

Я брошу все и войду в твое положение.

Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз.

Как кому, а мне нравится думать!

Кто женился на молодой, расплатится сполна: она его не увидит молодым, а он ее старым.

Сейчас все очень просто, не нужно думать или вдаваться в подробности: поржал – и пошел, как лошадь.

Слушать наше радио и смотреть наш телевизор надо, чтобы знать когда убегать!

Если человек любит женщину, то его с ней не может разлучить даже такая серьезная неприятность, как смерть.

Недавно стало известно о смерти Шарля Азнавура.

Факты ICTV собрали самые известные песни легендарного французского шансонье и дуэты с ним.

Фото: Гомельские ведомости/Facebook