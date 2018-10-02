Технологию интерактивного телевидения, которая позволит зрителям влиять на сюжет и финал сериалов, Netflix впервые использует в 5 сезоне сериала Черное зеркало.

Американская компания Netflix работает над технологией интерактивного телевидения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новация позволит зрителям влиять на сюжет и финал сериала.

Впервые эту технологию используют в пятом сезоне сериала Черное зеркало, премьера которого ожидается в декабре 2018 года.

По данным издания, зрители смогут повлиять на сюжет только одного из эпизодов.

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Ранее компания Netflix уже экспериментировала с выбором сюжета в анимационном детском шоу Puss in Book.

К слову, Netflix анонсировал выход нового документального проекта ReMastered. Серия фильмов о легендарных музыкантах выйдет 12 октября 2018 года.

Фото: Скриншот/Black Mirror