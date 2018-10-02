Причиной смерти советского и российского артиста эстрады, театра и кино Романа Карцева стал инфаркт.

Роман Карцев скончался от инфаркта, рассказал его друг, писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

– Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились, – цитирует Жванецкого ТАСС.

Писатель добавил, что шокирован известием о смерти Карцева и ему сложно подобрать слова.

– Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а “не жив” — это ведь совсем другое.

Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко (1937-1992) и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно, – добавил он.

К слову, в память об артисте Факты ICTV собрали лучшие выступления и цитаты Романа Карцева.

Фото: Скриншот/TV Center