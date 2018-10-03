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Вышел трейлер мультфильма Человек-паук: Через вселенные

Киностудия Sony Pictures опубликовала новый трейлер полнометражного мультфильма Человек-Паук: Через вселенные. В ролике показаны главные герои, среди которых Питер Паркер, Гвен Стейси, Майлз Моралес и Человек-Паук-Свинья.

Мультфильм основан на комиксах Ultimate Marvel. По сюжету, Люди-Пауки из других вселенных попадают в мир подростка Майлза Моралеса. Происходит это после взрыва суперколлайдера. В итоге им предстоит победить врагов и вернуться к себе домой.

Автором сценария являются Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по работе над франшизой Лего. Фильм.

Выход фильма на широкий экран ожидается 20 октября 2019 года.


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К слову, Госкино Украины презентовало первый трейлер семейной комедии режисера Семена Горова Приключения S Николая, которая выйдет на экраны 13 декабря.

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