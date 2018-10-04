Стриминговый сервис Netflix начинает работу над новой экранизацией серии книг Клайва Стейплза Льюиса Хроники Нарнии.
В проект войдут фильмы и сериалы, основанные на 7 частях произведения, сообщает The Hollywood Reporter.
Продюсером проекта стал Марк Гордон.
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О дате выхода новых фильмов пока ничего не известно.
Хроники Нарнии — это цикл из 7 повестей в жанре фэнтези, написанных Клайвом Льюисом. В них рассказывается о приключениях детей в волшебной стране под названием Нарния.
Ранее Факты ICTV писали, что Кристиан Бэйл сыграет бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме Вице (Vice) режиссера Адама Маккея. Для этой роли актер набрал 30 кг.
Фото: Скриншот из видео
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