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Хроники Нарнии возвращаются: Netflix работает над новой экранизацией

Стриминговый сервис Netflix начинает работу над новой экранизацией серии книг Клайва Стейплза Льюиса Хроники Нарнии.

В проект войдут фильмы и сериалы, основанные на 7 частях произведения, сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсером проекта стал Марк Гордон.

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О дате выхода новых фильмов пока ничего не известно.

Хроники Нарнии — это цикл из 7 повестей в жанре фэнтези, написанных Клайвом Льюисом. В них рассказывается о приключениях детей в волшебной стране под названием Нарния.

Ранее Факты ICTV писали, что Кристиан Бэйл сыграет бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме Вице (Vice) режиссера Адама Маккея. Для этой роли актер набрал 30 кг.

Фото: Скриншот из видео

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