Модель Эмили Ратайковски и комика Эми Шумер арестовали на протестах в Вашингтоне (США).

Кроме Эмили Ратайковски и Эми Шумер правоохранители арестовали еще 300 человек, сообщает СNN.

Сотни людей пришли протестовать в здание Сената США против кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

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– Сегодня меня арестовали во время протестов против выдвижения в Верховный суд Бретта Кавано, человека, обвиняемого несколькими женщинами в сексуальном насилии. Мужчины, которые причиняют боль женщинам, больше не должны находиться во власти, – написала Ратаковски в Twitter.







Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне – причина / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Эмили Ратаковски снялась в новой стильной фотосессии в образе первой леди США с 1961 по 1963 год Жаклин Кеннеди.

Фото: emrata