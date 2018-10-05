Модель Эмили Ратайковски и комика Эми Шумер арестовали на протестах в Вашингтоне (США).
Кроме Эмили Ратайковски и Эми Шумер правоохранители арестовали еще 300 человек, сообщает СNN.
Сотни людей пришли протестовать в здание Сената США против кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
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– Сегодня меня арестовали во время протестов против выдвижения в Верховный суд Бретта Кавано, человека, обвиняемого несколькими женщинами в сексуальном насилии. Мужчины, которые причиняют боль женщинам, больше не должны находиться во власти, – написала Ратаковски в Twitter.
Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне – причина / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что Эмили Ратаковски снялась в новой стильной фотосессии в образе первой леди США с 1961 по 1963 год Жаклин Кеннеди.
Фото: emrata
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