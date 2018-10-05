PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне - причина/

Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне – причина

Модель Эмили Ратайковски и комика Эми Шумер арестовали на протестах в Вашингтоне (США).

Кроме Эмили Ратайковски и Эми Шумер правоохранители арестовали еще 300 человек, сообщает СNN.

Сотни людей пришли протестовать в здание Сената США против кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Читайте: Эмили Ратаковски беременна – СМИ

– Сегодня меня арестовали во время протестов против выдвижения в Верховный суд Бретта Кавано, человека, обвиняемого несколькими женщинами в сексуальном насилии. Мужчины, которые причиняют боль женщинам, больше не должны находиться во власти, – написала Ратаковски в Twitter.

image image image image
Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне – причина / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Эмили Ратаковски снялась в новой стильной фотосессии в образе первой леди США с 1961 по 1963 год Жаклин Кеннеди.

Фото: emrata

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка