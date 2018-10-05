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Клинт Иствуд и Брэдли Купер: вышел трейлер фильма Наркокурьер

Киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма Наркокурьер.

Режиссером ленты выступил Клинта Иствуда, который также сыграл главную роль.

Фильм основан на реальной истории о самом старом в мире наркокурьере Леонарде Шарпе.

Читайте: Хроники Нарнии возвращаются: Netflix работает над новой экранизацией

В главных ролях также снялись Брэдли Купер и Лоренс Фишберн.

Премьера картины ожидается 14 декабря.

Ранее Факты ICTV писали, что Кристиан Бэйл сыграет бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме Вице (Vice) режиссера Адама Маккея. Для этой роли актер набрал 30 кг.

Фото: Скриншот из видео

Видео: Warner Bros. Pictures

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