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Умерла известная украинская актриса Нила Крюкова

Сегодня в Киеве умерла украинская известная актриса Нила Крюкова.

Ей было 74 года.

О смерти актрисы сообщила ее дочь, журналистка Мирослава Барчук на своей странице в Facebook.

Причина смерти пока неизвестны, но с 2006 года Нила Крюкова была тяжело больна и прикована к инвалидной коляске.

Стоит отметить, что в 2008 году она была награждена званием Герой Украины с вручением ордена Государства – за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национальной культуры, вдохновенную творческую и жизнеутверждающую художественную деятельность.

Интересно, что в августе 1991 года Нила Крюкова принимала активное участие в акции протеста в Киеве.

Известна по ролям в фильмах Пропала грамота и Кайдашева сім’я.

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К слову, французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

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