Сегодня в Киеве умерла украинская известная актриса Нила Крюкова.
Ей было 74 года.
О смерти актрисы сообщила ее дочь, журналистка Мирослава Барчук на своей странице в Facebook.
Причина смерти пока неизвестны, но с 2006 года Нила Крюкова была тяжело больна и прикована к инвалидной коляске.
Стоит отметить, что в 2008 году она была награждена званием Герой Украины с вручением ордена Государства – за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национальной культуры, вдохновенную творческую и жизнеутверждающую художественную деятельность.
Интересно, что в августе 1991 года Нила Крюкова принимала активное участие в акции протеста в Киеве.
Известна по ролям в фильмах Пропала грамота и Кайдашева сім’я.
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К слову, французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.