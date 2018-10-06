Коралловые губы и блестящие веки – именно такой макияж назвали самым трендовым в этом сезоне.

Такой вывод модные эксперты сделали после последнего показа Chanel, который прошел на этой неделе в Париже, передает Glamour.

Бьюти-образ для моделей выбрала международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика.

Основное требование к самому модному макияжу – не слишком влажный и не слишком матовый тон лица. Естественный тон следует дополнить акцентом на скулы — не розовым, а более теплым, бронзовым, как воспоминание о летнем загаре.

Цвет губ – коралловый. Однако выбор оттенка остается широким. Эксперты советуют подбирать цвет под себя – кому-то подойдет нежный лососевый оттенок, кому-то — наоборот, более яркий, почти красный

Одновременно яркие губы нивелируются мягким макияжем глаз. Векам необходимо добавить немного блеска, чтобы оттенить цвет глаз. Лючия Пика предлагает использовать для этого а не тени, а кремовый хайлайтер.

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К слову, ранее Факты ICTV писали про топ-5 главных правил трендового макияжа 2018.