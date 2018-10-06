Монсеррат Кабалье ушла из жизни в Барселоне в возрасте 85 лет.

Монсеррат Кабалье умерла в больнице Сан-Пау ранним утром в субботу.

Певицу госпитализировали в середине сентября из-за проблем с желчным пузырем.

Испанская оперная певица (сопрано) Монсеррат родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года.

Международная известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти (концертное исполнение в Карнеги-холле). Триумф Кабалье был столь велик, что публика устроила певице 20-минутную овацию.

Репертуар Кабалье составлял 88 ролей и около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии – от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Она также записала совместный альбом с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри – Barcelona. Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье – Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии.

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Среди выдающихся вокальных достижений Кабалье: партия Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини,партия Имоджене в опере Винченцо Беллини Пират, партия королевы Елизаветы в опере Гаэтано Доницетти Роберто Девере, партия Леоноры в Трубадуре Джузеппе Верди и др.

Певица активно занималась благотворительностью. Она – Почетный посол ООН и посол доброй воли ЮНЕСКО. Учредила фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО.

Кабалье не раз за свою жизнь побывала в Киеве. Свой 85-й день рождения певица также праздновала в украинской столице.

Как сообщалось, про смерть Монсеррат Кабалье стало известно утром 6 октября.