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Тина Тернер рассказала о перенесенной операции

Американская певица Тина Тернер в 2017 году перенесла операцию по пересадке почки.

Тіна Тернер

Об этом она рассказала в автобиографии My Love Story, которая выйдет в свет 16 октября, сообщает журнал People.

По словам певицы, в 2016 году ей диагностировали рак кишечника. Из-за неприятных побочных эффектов Тернер была вынуждена отказаться от традиционных методов лечения в пользу гомеопатических средств. В результате ее состояние ухудшилось, и у певицы развилась почечная недостаточность.

Стать донором для Тернер решил ее муж, немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах, и в апреле 2017 года врачи провели операцию по трансплантации. Как отмечается, она оказалась довольно успешной, однако певица все еще продолжает бороться с осложнениями, поскольку ее тело «отвергает новый орган».

Тина Тернер и Эрвин Бах поженились в 2013 году спустя 26 лет с начала их отношений.

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К слову, старший сын певицы Тины Тернер застрелился на 59-м году жизни в собственном доме в Студио-Сити, штат Калифорния.

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