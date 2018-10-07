Певец Pianoбой рассказал о курьезе, который с ним случился на концерте в Черновцах.
Pianoбой рассказал, что в порыве прыгнул к поклонникам, но вот вернуться на сцену ему удалось с трудом.
– Произошел забавный эпизод – когда прыгнул к людям незапланированно (сцена очень высокая, зашитая и не предполагала возможности залезть) – поздоровался и попросил местных охранников подсадить, они ответили, что им Нельзя, служба. Я говорю: Ну ладно, вы что, концерт же продолжается. Закиньте меня обратно. А они мне: Нельзя, – отметил Дмитрий Шуров.
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Несколько секунд певец пытался найти выход. Поняв, что другого выхода нет, певец начал самостоятельно залезать на сцену.
– Карабкаюсь сам, как Брюс Ли, а сестра тянула. Пожалуй, смешно выглядело со стороны, – добавил Pianoбой.
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Фото: dmitry_shurov