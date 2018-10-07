Британские артисты написали открытое письмо премьер-министру Терезе Мэй, в котором выступили против Brexit.
Знаменитости отметили, что выход из ЕС поместит их в Культурную тюрьму, сообщает Express.
В письме артисты заявили, что Британия доминирует на рынке. Музыканты, продюсеры, певцы и технические специалисты работают по всей Европе и миру, но Brexit этому угрожает. Авторы обращения называют выход страны из Евросоюза ошибкой.
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Письмо подписали Эд Ширан, Рита Ора, Стинг, Деймон Албарн, Боб Гелдоф и другие.
Как известно, Великобритания и ЕС договорились о сроках переходного периода по Brexit.
Фото: teddysphotos
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