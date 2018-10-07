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Провели срочную операцию: Оззи Осборн отменил концерт

Рок-музыкант Оззи Осборн отменил концерт в городе Маунтин-Вью (США) из-за срочной операции на руке.

Оззи Осборна госпитализировали для срочной операции на руке, сообщает The Daily Mail.

Причиной операции стала инфекция, которая попала в организм музыканта. Несколько дней музыкант проведет в клинике в Лос-Анджелесе.

Читайте: В Москве экстренно госпитализирована известная советская актриса

– Чувствую себя лучше после операции. Помогло мороженое, – говорится в подписи к фото артиста.

Напомним, в июле известного итальянского певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали в Бельгии.

Фото: ozzyosbourne

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