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Королева, Каррерас и другие звезды: в Барселоне похоронили Кабалье

Похороны оперной певицы Монсеррат Кабалье состоялись в понедельник в Барселоне.

На церемонии похорон оперной певицы Монсеррат Кабалье присутствовали королева Испании София, премьер-министр Испании Педро Санчес, глава женералитета Каталонии Ким Торра, мэр Барселоны Ада Колау, а также испанский оперный певец Хосе Каррерас, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, пишет Интерфакс-Украина.

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Королева, Каррерас и другие звезды: в Барселоне похоронили Кабалье / 2 фотографии

Певицу предали земле на кладбище Сан-Андреу, где находятся могилы ее родителей.

Власти Испании пообещали провести мероприятия памяти Кабалье в Мадриде и Барселоне в ближайшее время.

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Как известно, Кабалье скончалась в одной из больниц Барселоны 6 октября в возрасте 85 лет.

Фото: Twitter/el Rey

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