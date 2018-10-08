Похороны оперной певицы Монсеррат Кабалье состоялись в понедельник в Барселоне.
На церемонии похорон оперной певицы Монсеррат Кабалье присутствовали королева Испании София, премьер-министр Испании Педро Санчес, глава женералитета Каталонии Ким Торра, мэр Барселоны Ада Колау, а также испанский оперный певец Хосе Каррерас, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, пишет Интерфакс-Украина.
Певицу предали земле на кладбище Сан-Андреу, где находятся могилы ее родителей.
Власти Испании пообещали провести мероприятия памяти Кабалье в Мадриде и Барселоне в ближайшее время.
El tenor José Carreras llega al funeral de Montserrat Caballé pic.twitter.com/aJDn4lgqUN
— Pilar Suarez (@pilsuaS) 8 октября 2018 г.
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Как известно, Кабалье скончалась в одной из больниц Барселоны 6 октября в возрасте 85 лет.
Фото: Twitter/el Rey