В Раде появился проект постановления с предложением лишить звания Народный артист Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу, Виталия Козловского, Владимира Бортко, Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Группа депутатов предлагает применить персональные санкции и лишить звания Народный артист Украины семь лиц.

Проект постановления №9156 предлагает парламенту обратиться к СНБО с предложением лишить государственных наград Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу, Виталия Козловского, Владимира Бортко, Филиппа Киркорова, Николая Баскова.

– Украина находится в состоянии военного конфликта со страной-агрессором – Российской Федерацией. Вместе с тем, не все граждане могут адекватно оценивать ситуацию. Особое возмущение вызывает поведение ряда представителей украинской культуры и шоу-бизнеса, в частности тех, у которых есть почетные звания Украины, а следовательно должны понимать свою ответственность и оставаться верными украинскому народу, – говорится в пояснительной записке.

По словам авторов инициативы, “артисты едут в Россию и благодарят россиян за то, что они их с радостью принимают”.

Такие действия свидетельствуют о “совпадения точки зрения этих артистов с сепаратистами”.