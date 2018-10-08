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Раде предлагают забрать звание народных артистов у Ани Лорак, Лободы и Козловского

В Раде появился проект постановления с предложением лишить звания Народный артист Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу, Виталия Козловского, Владимира Бортко, Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Группа депутатов предлагает применить персональные санкции и лишить звания Народный артист Украины семь лиц.

Проект постановления №9156 предлагает парламенту обратиться к СНБО с предложением лишить государственных наград Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу, Виталия Козловского, Владимира Бортко, Филиппа Киркорова, Николая Баскова.

– Украина находится в состоянии военного конфликта со страной-агрессором – Российской Федерацией. Вместе с тем, не все граждане могут адекватно оценивать ситуацию.

Особое возмущение вызывает поведение ряда представителей украинской культуры и шоу-бизнеса, в частности тех, у которых есть почетные звания Украины, а следовательно должны понимать свою ответственность и оставаться верными украинскому народу, – говорится в пояснительной записке.

Читайте: За Москву: в Одессе добились отмены концерта Козловского Повалий и Лобода "зажгли" в Кремле Ани Лорак и Лазарев зажигают под Сердючку в РФ

По словам авторов инициативы, “артисты едут в Россию и благодарят россиян за то, что они их с радостью принимают”.

Такие действия свидетельствуют о “совпадения точки зрения этих артистов с сепаратистами”.

Ранее депутаты предложили ввести 20% гастрольный сбор за концерты в России или на временно оккупированной территории Украины.

Фото: anilorak/Instagram

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