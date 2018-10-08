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В США застрелили рэпера Hollywood Play

Американского рэпера Hollywood Play (Фрэнк Снайдер) застрелили в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play (Фрэнк Снайдер), сообщает New York Post.

По информации, Снайдер праздновал свой день рождения в клубе Taver Lounge.

Он вышел на улицу, когда к клубу подъехал черный автомобиль. Из машины вышел мужчина и начал стрелять.

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Одна пуля попала рэперу в ногу, одна – в шею.

Музыканта доставили в больницу, где он умер.

Ранее в результате стрельбы в Торонто погиб рэпер Smoke Dawg.

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