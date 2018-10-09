Финальный трейлер фильма Bodied, продюсером которого стал Eminem, появился в сети.
Bodied – фильм о баттл-рэпе, продюсером которого стал Eminem. Новый трейлер появился в Youtube.
Сценарист картины – баттл-рэпер Kid Twist, а в ролях появляются Dizaster, Dumbfoundead и Hollow Da Don.
Главный герой комедии – студент Адам Меркин, который внезапно становится одной из звезд рэп-баттлов.
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Премьера в кинотеатрах намечена на 2 ноября, но дальше США прокат не заберется.
Уже 28 ноября премьера Bodied состоится на платформе YouTube Premium.
Кстати, недавно Eminem побил рекорд, собрав около 88 млн прослушиваний за сутки.
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