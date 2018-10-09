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Bodied – новый трейлер фильма Eminem

Финальный трейлер фильма Bodied, продюсером которого стал Eminem, появился в сети.

Bodied – фильм о баттл-рэпе, продюсером которого стал Eminem. Новый трейлер появился в Youtube.

Сценарист картины – баттл-рэпер Kid Twist, а в ролях появляются Dizaster, Dumbfoundead и Hollow Da Don.

Главный герой комедии – студент Адам Меркин, который внезапно становится одной из звезд рэп-баттлов.

Читайте: Оскар 2019: Донбасс в списке претендентов

Премьера в кинотеатрах намечена на 2 ноября, но дальше США прокат не заберется.

Уже 28 ноября премьера Bodied состоится на платформе YouTube Premium.

Кстати, недавно Eminem побил рекорд, собрав около 88 млн прослушиваний за сутки.

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