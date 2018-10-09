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Новый Хеллбой станет фильмом ужасов

Перезапуск фильмов Хеллбой больше похож на фильмы ужасов, чем на кино про супергероев.

Хеллбой

Актер Дэвид Харбор, который играет главную роль в перезапуске фильма Хеллбой, рассказал, что новая часть больше похожа на фильм ужасов, сообщает CBR.

По его словам в фильме Хеллбой: Возрождение кровавой королевы, есть элементы, которые присущи картинам о супергероях, но их будет не так много.

– Он (Нил Маршалл – Ред.) отличный режиссер, особенно в плане ужасов. Он знает, как нагнать страху и сделать чудовищ. По сути, это фильм о монстрах, а не о супергероях… хотя в нем и есть такие элементы, – рассказал Харбор.

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К слову, финальный трейлер фильма Bodied, продюсером которого стал Eminem, появился в сети.

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