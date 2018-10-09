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Оскар 2019: Донбасс в списке претендентов

Украинский фильм Донбасс Сергея Лозницы стал претендентом на награду в категории Лучший фильм на иностранном языке кинопремии Оскар.

Оскар

Украинский фильм Донбасс поборется за самую престижную кинопремию Оскар, сообщает Украинский Оскаровский комитет.

Американская киноакадемия внесла картину Сергея Лозницы в длинный список претендентов на награду в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Всего в списке – работы из 87-ми стран мира.

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Напомним, мировая премьера фильма Донбасс состоялась 9 мая 2018 года в рамках Каннского кинофестиваля.

Там картина получила приз в конкурсе Особый взгляд за лучшую режиссуру.

Фильм основан на документальных материалах и рассказывает о нынешних событиях на востоке Украины.

Участие создании фильма, кроме Украины, также принимали Германия, Нидерланды, Франция и Румыния.

К слову, короткий список номинантов на премию Оскар объявят 22 января 2019 года.

Церемония вручения премии Оскар 2019 состоится 24 февраля 2019 в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Фото: Oscar

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