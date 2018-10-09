Украинский певец Melovin, который представлял страну на песенном конкурсе Евровидение 2018, опубликовал в Youtube новую композицию под названием З тобою, зі мною, і годі.

На создание песни музыканта вдохновила ссора с близким человеком.

– У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Надеюсь, кому-то песня поможет справиться с той самой депрессией, как обычно мне помогает любимая музыка, – рассказал Melovin.