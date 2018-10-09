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Звезда сериала Кухня сбил человека

Актер Дмитрий Назаров, известный по сериалу Кухня и Отель Элеон, сбил пешехода, который перебегал Варшавское шоссе в Москве.

Об этом сообщает Вокруг ТВ.

29-летних пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал дорогу в неположенном месте.

Дмитрий Назаров сам вызвал бригаду скорой помощи, после чего уехал с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали с переломом костей предплечья.

Сам артист не признает себя участников аварии.

Читайте: Эмили Ратаковски арестовали в Вашингтоне – причина

Напомним, Сару Джессику Паркер обвинили в воровстве украшений на $70 тыс.

Фото: dmitry_nazarov_official

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