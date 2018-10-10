Украинская певица Даша Астафьева представила новый клип на песню Fetish.

Видео певица выложила на своем официальном YouTub-канале.

Даша Астафьева в клипе появляется в нескольких образах от известных дизайнеров, как всегда, очень женственная и сексуальная.

– Fetish – это загадочное и желанное, которое не требует объяснений. Как и наше видео. У каждого он свой…Для меня это огромный опыт и новый вид удовольствия – доверять гениям своей мечты и воплощать их в реальность. Добро пожаловать в душу, – рассказала о клипе Астафьева.

Это уже шестой сингл певицы, который войдет в дебютный альбом. Его выход запланирован на весну 2019 года.

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К слову, летом Даша Астафьева сделала шуточное фото надутого живота, намекнув на беременность.

Фото: da_astafieva

Видео: Dasha Astafieva