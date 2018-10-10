Народная артистка и Герой Украины Нина Матвиенко празднует 71-летие! Биография и лучшие песни души украинского народа – в материале Фактов ICTV.

В прошлом году Нина Матвиенко дала юбилейный концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности.

Благодаря положительным отзывам слушателей было решено организовать еще одно выступление “на бис”.

18 сентября 2018 года Матвиенко собрала на одной сцене лучших представителей современной эстрады и позволила им раскрыться в необычных тандемах.

Кстати, в прошлом году на Площади звезд в Киеве появилась именная звезда Нины Матвиенко.

Несмотря на возраст, Нина Митрофановна доказала молодым исполнителям, что у нее еще есть порох в пороховницах.

В 2018 году вместе с популярным украинским исполнителем Monatik Нина Матвиенко презентовала песню Цей день.

Сейчас Нина Митрофановна живет в частном доме в центре Киева, возле Лавры. Несмотря на это, артистка признается, что на пенсию прожить не удается, поэтому единственным источником дохода остаются концерты.

– Раньше как у Героя Украины пенсия у меня была 15 тыс. гривен. Но при Януковиче ее покромсали и теперь дают, сколько хотят. Вышло так, что концерты сейчас единственный мой источник дохода, – рассказывает она.

По словам Нины Матвиенко, сейчас она копит на осенний отпуск, чтобы поехать “туда, где сухо и тепло”.

– У меня проблема с бронхами, а осенью у нас сыро, и мне тяжело из-за этого ходить. Поэтому я хочу поехать туда, где сухо и тепло. Полечиться хоть раз в жизни. Но куда – еще не определилась и еще не заработала, пока нет возможности, – говорит артистка.

А родилась Нина Матвиенко 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. Была пятой из одиннадцати детей в семье Матвиенко.

Окончила вокальную студию при Украинском народном хоре им. Г. Веревки, которому принесла множество побед на всеукраинских и международных конкурсах, выступая в качестве солистки.

Несмотря на то, что большую часть репертуара певицы составляют народные украинские песни, Нина Матвиенко популярна не только в Украине, но и во многих странах мира.

Артистка с успехом гастролировала в Польше, Финляндии, Франции, Чехии, Канаде, Мексике, США.

– Я хочу быть песней! – Нина Матвиенко, 16.01.1986 г.

Она сыграла в телеспектаклях (Маруся Чурай, Екатерина Билокур, Разлились воды на четыре броды), художественных фильмах (Соломенные колокола, Пропавшая грамота), в радиоспектаклях (Полет стрелы, Кларнеты нежности).

Также певица озвучила ряд научно-популярных, хроникально-документальных фильмов, несколько теле- и радиопрограмм.

В 1984 Нина Митрофановна участвовала в создании украинского мультфильма Колыбельная, а в 1988 году с ее участием был снят видеофильм Русалкина неделя.

Среди авторских театрально-режиссерских работ актрисы музыкальный спектакль Под солнцем (1997) с участием японского танцовщика Тадаши Эндо, а также грандиозное музыкально-сценическое действо Золотой камень посеем мы (1998).

Кроме того, в 1995 году Нина Матвиенко сыграла 16 спектаклей с американским театром La Mama E.T.C. (Нью-Йорк, США).

В 1989 году Нина Матвиенко стала членом Союза кинематографистов Украины.

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С 1971 года артистка состоит в браке с художником Петром Гончаром. Пара воспитывает троих детей: сыновей Ивана и Андрея, а также дочь Антонину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 12 Май 2014 в 11:50 PDT

В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства и за активную культурно-творческую деятельность Нина Матвиенко получила звание заслуженной, а уже в 1985-м стала народной артисткой Украины.

В 2016 году Нине Митрофановне присвоили звание Почетный гражданин Киева.

Кроме того, среди наград Нины Матвиенко – Высшая награда Фонда Международной премии имени М. А. Касьяна – орден Николая Чудотворца (1996), Орден княгини Ольги III степени (1997), а также звание Героя Украины (указом президента от 21 января 2006 года).

Песни в исполнении Нины Матвиенко:

Кстати, накануне своего 70-летия Нина Матвиенко поразила поклонников отличной физической формой и “выкрутасами” в спортзале.

Фото: 24smi.org, Jetsetter.ua, tonya_matvienko/Instagram, Соколовская Инна/УНИАН