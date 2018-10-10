Народная артистка и Герой Украины Нина Матвиенко празднует 71-летие! Биография и лучшие песни души украинского народа – в материале Фактов ICTV.
В прошлом году Нина Матвиенко дала юбилейный концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности.
Благодаря положительным отзывам слушателей было решено организовать еще одно выступление “на бис”.
18 сентября 2018 года Матвиенко собрала на одной сцене лучших представителей современной эстрады и позволила им раскрыться в необычных тандемах.
Кстати, в прошлом году на Площади звезд в Киеве появилась именная звезда Нины Матвиенко.
Несмотря на возраст, Нина Митрофановна доказала молодым исполнителям, что у нее еще есть порох в пороховницах.
В 2018 году вместе с популярным украинским исполнителем Monatik Нина Матвиенко презентовала песню Цей день.
Сейчас Нина Митрофановна живет в частном доме в центре Киева, возле Лавры. Несмотря на это, артистка признается, что на пенсию прожить не удается, поэтому единственным источником дохода остаются концерты.
– Раньше как у Героя Украины пенсия у меня была 15 тыс. гривен. Но при Януковиче ее покромсали и теперь дают, сколько хотят. Вышло так, что концерты сейчас единственный мой источник дохода, – рассказывает она.
По словам Нины Матвиенко, сейчас она копит на осенний отпуск, чтобы поехать “туда, где сухо и тепло”.
– У меня проблема с бронхами, а осенью у нас сыро, и мне тяжело из-за этого ходить. Поэтому я хочу поехать туда, где сухо и тепло. Полечиться хоть раз в жизни. Но куда – еще не определилась и еще не заработала, пока нет возможности, – говорит артистка.
А родилась Нина Матвиенко 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. Была пятой из одиннадцати детей в семье Матвиенко.
Окончила вокальную студию при Украинском народном хоре им. Г. Веревки, которому принесла множество побед на всеукраинских и международных конкурсах, выступая в качестве солистки.
Несмотря на то, что большую часть репертуара певицы составляют народные украинские песни, Нина Матвиенко популярна не только в Украине, но и во многих странах мира.
Артистка с успехом гастролировала в Польше, Финляндии, Франции, Чехии, Канаде, Мексике, США.
– Я хочу быть песней! – Нина Матвиенко, 16.01.1986 г.
Она сыграла в телеспектаклях (Маруся Чурай, Екатерина Билокур, Разлились воды на четыре броды), художественных фильмах (Соломенные колокола, Пропавшая грамота), в радиоспектаклях (Полет стрелы, Кларнеты нежности).
Также певица озвучила ряд научно-популярных, хроникально-документальных фильмов, несколько теле- и радиопрограмм.
В 1984 Нина Митрофановна участвовала в создании украинского мультфильма Колыбельная, а в 1988 году с ее участием был снят видеофильм Русалкина неделя.
Среди авторских театрально-режиссерских работ актрисы музыкальный спектакль Под солнцем (1997) с участием японского танцовщика Тадаши Эндо, а также грандиозное музыкально-сценическое действо Золотой камень посеем мы (1998).
Кроме того, в 1995 году Нина Матвиенко сыграла 16 спектаклей с американским театром La Mama E.T.C. (Нью-Йорк, США).
В 1989 году Нина Матвиенко стала членом Союза кинематографистов Украины.
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С 1971 года артистка состоит в браке с художником Петром Гончаром. Пара воспитывает троих детей: сыновей Ивана и Андрея, а также дочь Антонину.
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В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства и за активную культурно-творческую деятельность Нина Матвиенко получила звание заслуженной, а уже в 1985-м стала народной артисткой Украины.
В 2016 году Нине Митрофановне присвоили звание Почетный гражданин Киева.
Кроме того, среди наград Нины Матвиенко – Высшая награда Фонда Международной премии имени М. А. Касьяна – орден Николая Чудотворца (1996), Орден княгини Ольги III степени (1997), а также звание Героя Украины (указом президента от 21 января 2006 года).
Песни в исполнении Нины Матвиенко:
Кстати, накануне своего 70-летия Нина Матвиенко поразила поклонников отличной физической формой и “выкрутасами” в спортзале.
Фото: 24smi.org, Jetsetter.ua, tonya_matvienko/Instagram, Соколовская Инна/УНИАН