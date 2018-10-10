PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Поцелуй Cardi B и "дискобол" Тейлор Свифт: победители American Music Awards 2018/

Поцелуй Cardi B и “дискобол” Тейлор Свифт: победители American Music Awards 2018

В Лос-Анджелесе на сцене Microsoft Theater прошла 46-я церемония награждения American Music Awards 2018.

Премию церемонии American Music Awards 2018 в главной номинации Артист года получила певица Тейлор Свифт.

Всего Тейлор Свифт получила четыре награды, в частности в номинации Лучший поп/рок-альбом с пластинкой Reputation.

image image image image
Поцелуй Cardi B и “дискобол” Тейлор Свифт: победители American Music Awards 2018 / 4 фотографии

Лучшим поп/рок-исполнителем был признан Post Malone.

В категории Лучший поп/рок-дуэт или группа награда досталась хип-хоп-коллективу Migos, которые опередили Imagine Dragons и Maroon 5.

Читайте: Группа Imagine Dragons представила видео на новую песню

Лучшей поп/рок-песней года стал трек Havana в исполнении Camila Cabello и рэпера Young Thug. Клип к последней композиции был также назван Лучшим видео года.

Лучшей рэп/хип-хоп-исполнительницей стала Cardi B.

Напомним, журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей 2018 года.

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка