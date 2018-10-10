В Лос-Анджелесе на сцене Microsoft Theater прошла 46-я церемония награждения American Music Awards 2018.
Премию церемонии American Music Awards 2018 в главной номинации Артист года получила певица Тейлор Свифт.
Всего Тейлор Свифт получила четыре награды, в частности в номинации Лучший поп/рок-альбом с пластинкой Reputation.
Лучшим поп/рок-исполнителем был признан Post Malone.
В категории Лучший поп/рок-дуэт или группа награда досталась хип-хоп-коллективу Migos, которые опередили Imagine Dragons и Maroon 5.
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Лучшей поп/рок-песней года стал трек Havana в исполнении Camila Cabello и рэпера Young Thug. Клип к последней композиции был также назван Лучшим видео года.
Лучшей рэп/хип-хоп-исполнительницей стала Cardi B.
Напомним, журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей 2018 года.
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