Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров удивил подписчиков фото с подбитым глазом.
Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал в Instagram фото с подбитым глазом.
Под снимком артист оставил стихотворение, которым намекнул, что этому причастен кто-то из подписчиков.
Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, – отвали-ка.
Он: Где фотки, в Инсте? Где стихи? Их нету!
В то же время музыкант отметил, что “с помощью насилия вернулся в лоно”.
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Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком, Кулаками машет, свищет. Я, мол, – «отвали-ка». Он – «где фотки, в Инсте, сука? Где стихи? Их нету! Будет, блядь, тебе наука! » И ебнул по еблету. Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно, Пострадавший очень сильно, Даже вероломно.
Напомним, недавно Сергей Шнуров удалил все фото с Instagram, чем не на шутку испугал поклонников.
А не так давно группа Ленинград презентовала клип на песню Цой.
Фото: Сергей Шнуров/Facebook