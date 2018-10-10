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Вернулся в лоно! Шнурову подбили глаз

Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров удивил подписчиков фото с подбитым глазом.

Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал в Instagram фото с подбитым глазом.

Под снимком артист оставил стихотворение, которым намекнул, что этому причастен кто-то из подписчиков.

Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, – отвали-ка.

Он: Где фотки, в Инсте? Где стихи? Их нету!

В то же время музыкант отметил, что “с помощью насилия вернулся в лоно”.

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Напомним, недавно Сергей Шнуров удалил все фото с Instagram, чем не на шутку испугал поклонников.

А не так давно группа Ленинград презентовала клип на песню Цой.

Фото: Сергей Шнуров/Facebook

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