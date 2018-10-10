PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Тейлор Свифт или Дуа Липа? Лучший образ American Music Awards 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)/

Тейлор Свифт или Дуа Липа? Лучший образ American Music Awards 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Церемония American Music Awards традиционно прошла в Лос-Анджелесе. Чей образ на красной дорожке поразил больше всего?

Церемония 46-й премии American Music Awards 2018 прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Стали известны победители одной из главных музыкальных наград США.

Факты ICTV предлагают выбрать лучший наряд с красной дорожки.

К слову, уже в феврале в Лос-Анджелесе назовут победителей кинопремии Оскар 2019. Украинский фильм Донбасс стал претендентом на награду в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Фото: amas/Instagram

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка