Стриминговий сервис Spotify опубликовал рейтинг самых популярных песен и исполнителей за последние 10 лет.
В честь своего десятилетия стриминговий сервис Spotify опубликовал хит-парад самых популярных песен и исполнителей среди почти 180 млн пользователей, пишет ВВС Украина.
Cервис имеет 40 млн песен и подкастов в более чем 2 тыс. музыкальных жанрах.
В Украине Spotify пока не доступен официально.
Самые популярные песни за 10 лет:
- Ed Sheeran – Shape Of You
- Drake – One Dance
- The Chainsmokers, Halsey – Closer
- Post Malone – Rockstar (feat. 21 Savage)
- Ed Sheeran – Thinking Out Loud
- Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On
- Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – Despacito – Remix
- Justin Bieber – Love Yourself
- Justin Bieber – Sorry
- The Chainsmokers – Don’t Let Me Down
Самые популярные исполнители за 10 лет:
- Drake
- Ed Sheeran
- Eminem
- The Weeknd
- Rihanna
- Kanye West
- Coldplay
- Justin Bieber
- Calvin Harris
- Ariana Grande
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Самые популярные песни по годам:
- 2008: The Killers – Human
- 2009: The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
- 2010: Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie
- 2011: Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro
- 2012: Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know
- 2013: Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton)
- 2014: Pharrell Williams – Happy – from Despicable Me 2
- 2015: Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On
- 2016: Drake – One Dance
- 2017: Ed Sheeran – Shape of You
Кроме того, самым популярным альбомом стала пластинка Эда Ширана под названием ÷, а самой популярной певицей – Рианна.
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Фото: Pixabay