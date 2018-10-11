Стриминговий сервис Spotify опубликовал рейтинг самых популярных песен и исполнителей за последние 10 лет.

В честь своего десятилетия стриминговий сервис Spotify опубликовал хит-парад самых популярных песен и исполнителей среди почти 180 млн пользователей, пишет ВВС Украина.

Cервис имеет 40 млн песен и подкастов в более чем 2 тыс. музыкальных жанрах.

В Украине Spotify пока не доступен официально.

Самые популярные песни за 10 лет:

Ed Sheeran – Shape Of You

Drake – One Dance

The Chainsmokers, Halsey – Closer

Post Malone – Rockstar (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran – Thinking Out Loud

Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – Despacito – Remix

Justin Bieber – Love Yourself

Justin Bieber – Sorry

The Chainsmokers – Don’t Let Me Down

Самые популярные исполнители за 10 лет:

Drake

Ed Sheeran

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Kanye West

Coldplay

Justin Bieber

Calvin Harris

Ariana Grande

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Самые популярные песни по годам:

2008: The Killers – Human

The Killers – Human 2009: The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling 2010: Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie

Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie 2011: Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro

Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro 2012: Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know

Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know 2013: Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton)

Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton) 2014: Pharrell Williams – Happy – from Despicable Me 2

Pharrell Williams – Happy – from Despicable Me 2 2015: Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On

Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On 2016: Drake – One Dance

Drake – One Dance 2017: Ed Sheeran – Shape of You

Кроме того, самым популярным альбомом стала пластинка Эда Ширана под названием ÷, а самой популярной певицей – Рианна.

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Фото: Pixabay