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10 самых популярных песен десятилетия

Стриминговий сервис Spotify опубликовал рейтинг самых популярных песен и исполнителей за последние 10 лет.

В честь своего десятилетия стриминговий сервис Spotify опубликовал хит-парад самых популярных песен и исполнителей среди почти 180 млн пользователей, пишет ВВС Украина.

Cервис имеет 40 млн песен и подкастов в более чем 2 тыс. музыкальных жанрах.

В Украине Spotify пока не доступен официально.

Самые популярные песни за 10 лет:

  • Ed Sheeran – Shape Of You
  • Drake – One Dance
  • The Chainsmokers, Halsey – Closer
  • Post Malone – Rockstar (feat. 21 Savage)
  • Ed Sheeran – Thinking Out Loud
  • Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On
  • Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – Despacito – Remix
  • Justin Bieber – Love Yourself
  • Justin Bieber – Sorry
  • The Chainsmokers – Don’t Let Me Down

Самые популярные исполнители за 10 лет:

  • Drake
  • Ed Sheeran
  • Eminem
  • The Weeknd
  • Rihanna
  • Kanye West
  • Coldplay
  • Justin Bieber
  • Calvin Harris
  • Ariana Grande

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Самые популярные песни по годам:

  • 2008: The Killers – Human
  • 2009: The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
  • 2010: Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie
  • 2011: Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro
  • 2012: Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know
  • 2013: Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton)
  • 2014: Pharrell Williams – Happy – from Despicable Me 2
  • 2015: Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On
  • 2016: Drake – One Dance
  • 2017: Ed Sheeran – Shape of You

Кроме того, самым популярным альбомом стала пластинка Эда Ширана под названием ÷, а самой популярной певицей – Рианна.

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Фото: Pixabay

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