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Netflix выбрал актрис для Ведьмака

Компания Netflix завершила кастинг на главные роди в сериале Ведьмак и объявила имена актрис.

Netflix

В Ведьмаке молодую Цири и волшебницу Йеннифэр сыграют Фрея Аллен и Аня Чалотра, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Обе актрисы не успели засветиться в крупных проектах.

Так, Аллен появлялась в сериале В пустыне смерти, где у нее была эпизодическая роль, а Чалотра завершает съемки в сериале Убийство по алфавиту, основанному на детективе Агаты Кристи.

Читайте: Супермен Генри Кавилл сыграет ведьмака в сериале Netflix

К слову, съемки сериала Ведьмак стартуют 5 ноября в Будапеште.

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