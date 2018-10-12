11 октября на телеканале ICTV была определена десятка финалистов телевизионного проекта Новые лидеры.

Вторая серия нового телепроекта Новые лидеры, который стартовал на телеканале ICTV, запомнился интересными личностями, прогрессивными идеями и дискуссиями.

Сразу три президента

В этом выпуске разыгралась настоящая президентская гонка. Сразу три участника выразили амбициозное желание занять пост президента нашей страны.

Сначала об этом заявил мэр города Чертков, что на Тернопольщине, Владимир Шматько. Затем те же цели, хотя и не прямо озвучила Анна Петрова, которая способствует развитию предпринимательского движения в Украине. Женщина написала на своем плакате хэштег #petrovapresident.

А дальше вышел Сергей Бреус, который создал правовой хаб, где проводит бесплатные лекции для пожилых людей. Парень также стремится в президенты.

Холостяк

А вот истинным подарком для женщин стала презентация проекта от экс-холостяка 4 сезона популярного романтического шоу Холостяк на СТБ Константина Евтушенко.

Хотя он и получил более 50% поддержки людей, эксперты откровенно раскритиковали его программу.

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Объявление десятки

Но истинной интригой вечера, конечно стало, объявление 10 финалистов проекта. Ими стали:

Смотрите также полный выпуск второй серии телепроекта Новые лидеры.