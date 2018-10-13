Известный американский актер Арнольд Шварценеггер впервые побывал в Киеве.

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер впервые прилетел в Киев и рассказал, что обязательно еще хочет посетить Украину, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Кличко рассказал, что Шварценеггеру немного показали город, а потом он с ним пообедал.

Мэр также обнародовал видео, на котором актер рассказывает о своих впечатлениях от Киева.

– Я сейчас в Киеве. Посещаю своего друга – мэра Виталия Кличко. Я здесь выступал с речью, был на Q&A панели. Здесь так прекрасно, и я просто влюбился в город, когда мы ездили по нему. Я вам обещаю I’ll be back (Я еще вернусь), – сказал Шварценеггер.

Читайте: Что Рис-Дэвис думает об Украине и как проходили съемки Detroit



К слову, Шварценеггер на личном 46-тонном танке M47 Patton II раздавил 9-метровый лимузин Lincoln TownCar.

Видео: Виталий Кличко