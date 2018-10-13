Известного советского актера Армена Джигарханяна госпитализировали в московскую больницу.

В Москве (Россия) госпитализировали известного советского актера Армена Джигарханяна, сообщает РБК.

– В пятницу был госпитализирован в одну из московских клиник. Состояние средне-тяжелое, будут сейчас с ним проводить целый ряд мер медицинского характера. Что конкретно, я объяснить не могу – это относится к врачебной тайне, – рассказал адвокат актера Евгений Парфенов.

Армен Джигарханян сыграл 250 ролей в различных фильмах, среди которых такие хиты как Место встречи изменить нельзя, Здравствуйте, я ваша тетя.

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Это уже не первая госпитализация актера за этот год. В январе его госпитализировали прямо из его театра в Москве из-за гипертонического криза.

А в мае Джигарханян попал в общую реанимацию.