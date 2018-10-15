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Официально: Меган Маркл беременна

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган беременна и ожидает ребенка весной 2019 года, сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Читайте: Как выглядит дом принца Гарри и Меган Маркл

Кстати, еще в июне, спустя месяц после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, СМИ сообщали, что пара ждет на пополнение в семье.

Напомним, 19 мая 2018 года принц Гарри сыграл свадьбу с актрисой Меган Маркл.

Фото: Dan Charity – WPA Pool/Getty Images

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