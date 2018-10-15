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Евровидение 2019: Болгария впервые отказалась от участия

Болгария приняла решение отказаться в 2019 году от участия в международном песенном конкурсе Евровидение.

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Евровидения.

– Команда Болгарии всегда очень весело работала, и их участники были фантастическими. Мы с нетерпением ждем, чтобы снова приветствовать их на Евровидении, – сказано в сообщении.

Свой отказ от участия в конкурсе в Болгарии объяснили оптимизацией государственных расходов, поскольку стоимость подготовки участника конкурса и его композиции намного превышают разумные издержки, которые может позволить себе общественное телевидение.

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– В дополнение к прямым расходам на подготовку соответствующего представителя страны-участницы также участвуют в компенсации расходов на сам конкурс, которые в этом году составляют 5,3 млн, – сообщили в национальной телекомпании Болгарии.

Напомним, на песенном конкурсе Евровидение 2018 Болгарию представляла группа Equinox с песней Bones.

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