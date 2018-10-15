Известный российский актер театра и кино Юрий Стоянов, которого телезрители помнят по юмористическому проекту Городок, был экстренно госпитализирован.

Сейчас Юрий Стоянов находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, где его готовят к операции, сообщает Telegram-канал 112.

О состоянии актера пока ничего неизвестно, но некоторые росСМИ пишут, что у него диагностировали одонтогенные кисты зубов – патологическое новообразование, возникающее в результате защитной реакции организма на инфекцию или травму.

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61-летний Юрий Стоянов известен как автор, режиссер-постановщик и актер юмористической телепередачи Городок, которую он вел с 1993 по 2012 год вместе с Ильей Олейниковым. Проект закрылся после смерти последнего.

Фото: Юрий Стоянов