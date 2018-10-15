PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / Юрий Стоянов срочно госпитализирован/

Юрий Стоянов срочно госпитализирован

Известный российский актер театра и кино Юрий Стоянов, которого телезрители помнят по юмористическому проекту Городок, был экстренно госпитализирован.

Юрій Стоянов з Іллею Олейниковим

Сейчас Юрий Стоянов находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, где его готовят к операции, сообщает  Telegram-канал 112.

О состоянии актера пока ничего неизвестно, но некоторые росСМИ пишут, что у него диагностировали одонтогенные кисты зубов – патологическое новообразование, возникающее в результате защитной реакции организма на инфекцию или травму.

Читайте: В России госпитализировали Армена Джигарханяна

61-летний Юрий Стоянов известен как автор, режиссер-постановщик и актер юмористической телепередачи Городок, которую он вел с 1993 по 2012 год вместе с Ильей Олейниковым. Проект закрылся после смерти последнего.

Фото: Юрий Стоянов

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка