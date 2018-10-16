Известная украинская певица Анастасия Приходько заявила о завершении сольной карьеры.

Причину ухода со сцены Приходько объяснила тем, что устала слушать, что она не формат.

– Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда у него почти нет поддержки и его заставляют стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах “все по 10”, покупают быстрее!, – написала певица в Facebook.

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В то же время Приходько сообщила, что почти завершила работу над новым альбомом Крылья, который выйдет в конце 2019 года.

В июле Анастасия Приходько заявила, что в случае получения депутатского мандата, полностью посвятит себя работе в Верховной Раде.

Фото: Анастасія Приходько