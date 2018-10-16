Британский музыкант Sting поставил ультиматум организаторам его российских концертов, отказавшись выступать, если в зале будут VIP-зоны.
Об этом сообщил Иван Гомельский, организатор мероприятий певца в Екатеринбурге и Казани, передает Канал 24.
– Он сказал, что если будут VIP, то работы не будет. VIP не будет ни в одном городе, даже в Москве. Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого, — передал слова музыканта Гомельский.
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К слову, ранее Шварценеггер рассказал о своей поездке в Киев.
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