Об этом сообщил Иван Гомельский, организатор мероприятий певца в Екатеринбурге и Казани, передает Канал 24.

– Он сказал, что если будут VIP, то работы не будет. VIP не будет ни в одном городе, даже в Москве. Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого, — передал слова музыканта Гомельский.