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Том и Джерри возвращаются: выйдет полнометражная версия мультфильма

Режиссер Тим Стори планирует снять полнометражную версию Том и Джерри, добавив настоящих актеров.

Американский режиссер Тим Стори (Фантастическая четверка, Думай, как мужчина. – Ред.) планирует объединить в анимационной ленте вымышленных персонажей и реальных актеров, сообщает Нollywood Reporter.

Читайте: Аладдин – первый трейлер фильма по классике Disney

Первый выпуск короткометражного мультфильма Том и Джерри вышел в 1940 году.

Ранее Факты ICTV писали, что киностудия Sony Pictures опубликовала новый трейлер полнометражного мультфильма Человек-Паук: Через вселенные.

Фото: скриншот из видео

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