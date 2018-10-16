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Как украинские звезды отвоевали аудиторию у российских гастролеров

винник

В офисе, кажется, есть все, что способно удовлетворить взыскательный вкус любой молодой волчицы.

Украинскую сцену Олег Винник начал штурмовать еще в 2013. Тогда его песни еще не крутили по радио, а видео клипы не рисковали ставить в ротацию на музыкальных телеканалах. С концертами он объездил почти всю страну.

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В чем же феномен Винника? Говорят, он просто занял нишу, которая опустела после ухода российских звезд. Новую украинскую поп-икону раздражает, когда его называют украинским Стасом Михайловым. Это отрицает и продюсер певца. У него, говорит, лирика, а вовсе не тюремная романтика.

Они на сцене уже целых 19 лет, но кто знал о существовании рок-группы Без ограничений до революции достоинства. Сейчас у них 50 концертов за полгода, по 8 в месяц.

Продюсеры говорят. Украинский музыкальный рынок уже имел период расцвета. 90-е годы. Тогда появились проекты вроде Территории-А на ICTV или Таврийских игр, где выступали преимущественно наши исполнители.

Программный директор радиостанции Страна FM в шоке. В последнее время на прослушивание он получает по 50 украиноязычных песен в день.

В Украине происходит настоящий музыкальный ренессанс. Остановка нашествия русской попсы открыла нашим артистам творческие и бизнес шлюзы. И помимо прочего окно на Запад.

К слову, украинский певец Олег Скрипка представил клип на песню Кобіта..

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