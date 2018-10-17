В сети появился трейлер украинской комедии Секс и ничего личного. Фильм выходит в прокат 20 декабря.

Трейлер опубликован на официальном канале на YouTube UFD Independent Films.

Авторами сценария комедии выступили Сергей Притула и его коллеги по Варьяты-шоу: Владимир Жогло, Валентин Сергийчук, Владимир Ковцун и Виталий Тыльный.

Читайте: Украинская комедия о приключениях Святого Николая – трейлер

Режиссером проекта стала Ольга Ряшина.

– Когда тебе выпадает такая возможность, грех отказываться. Тема секса, несмотря на ее открытость, все равно табуирована в головах многих людей, и мы с командой хотели показать, что ничего страшного в этом нет, иначе нас бы с вами вообще здесь не было, – пошутил Сергей Притула.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин снял временные ограничения для кинотеатров относительно показа фильмов категории 18+

Фото: Скриншот из видео

Видео: UFD Independent Films.